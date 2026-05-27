Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал ЕС открыть оружейные запасы для нужды украинской армии. В интервью Financial Times он заявил, что объединению необходимо отказаться от выпуска «изощрённой» и дорогой техники, производство которой невозможно нарастить в сжатые сроки. Совершенно противоположная ситуация складывается в оборонно-промышленном комплексе России, где темпы производства ракет обгоняют европейские.

«Европейцы выпускают, как они это называют, продукцию «от-кутюр». Технологически очень изощрённую..., очень дорогую продукцию, которую невозможно быстро нарастить», — сказал Кубилюс.

Ранее папа римский Лев XIV резко раскритиковал милитаризацию Европы. По его словам, мир сегодня «изуродован войнами».