КНДР испытала крылатые ракеты с ИИ-наведением и дальностью до 100 км

Главное управление ракетостроения КНДР и Академия национальной обороны 26 мая провели испытания новых ракетных систем. Об этом объявило государственное агентство ЦТАК (KCNA).

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Проверялись новая система запуска многоцелевых лёгких ракет, тактические крылатые ракеты залпового огня, боевая часть тактической баллистической ракеты специального назначения, а также 240-мм управляемый реактивный снаряд увеличенной дальности.

Отдельно оценивалась точность тактической крылатой ракеты с технологией искусственного интеллекта. По данным KCNA, она сочетает высокоточную самоуправляемую навигацию с системой топографического сопоставления и рассчитана на поражение целей на расстоянии до 100 км.

Ким Чен Ын высоко оценил результаты испытаний и заявил, что они стали «чётким сигналом обновления» военных сил КНДР. Он также отметил модернизацию системы управления огнём и автоматических систем пусковых установок с учётом условий современного боя.

За испытаниями наблюдали советник Минобороны маршал Пак Чон Чхон, секретарь ЦК ТПК генерал армии Чо Чхун Рён, начальник Главного управления ракетостроения КНДР генерал армии Чан Чхан Ха и другие представители военного руководства.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с жёсткими заявлениями в адрес Южной Кореи, обозначив её как враждебное государство. Северокорейский политик заявил о полном отказе от взаимодействия с Сеулом и призвал рассматривать его как наиболее враждебную сторону.