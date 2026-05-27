Как раньше уже не будет: Иран и Оман работают над новыми правилами прохода судов через Ормузский пролив

Условия прохождения судов через Ормузский пролив изменятся — прежний порядок останется в прошлом. Об этом заявил замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери на полях форума под эгидой Совбеза РФ.

По словам иранского представителя, порядок станет совершенно иным. В настоящее время Тегеран вместе с Маскатом ведёт переговоры о выработке нового механизма.

Багери уточнил, что переговоры ведутся именно с Оманом — как с прилегающим к проливу государством. До фиксации нового регламента стороны будут совместно обсуждать этот вопрос.

Ранее стало известно, что в апреле мировой импорт сжиженного природного газа сократился рекордными темпами за всю историю наблюдений из-за блокады Ормузского пролива, об этом говорится в докладе Форума стран-экспортёров газа. Объём поставок, по данным организации, упал на 10% в годовом исчислении — до 31,5 миллиона тонн (минимальный месячный показатель с сентября 2023 года), снижение составило 3,62 миллиона тонн.