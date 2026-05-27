7,5 миллиона за сутки: Отели Луксора задрали ценники из-за красивых видов на затмение

Цены на проживание в отелях египетского Луксора во время полного солнечного затмения 2 августа 2027 года выросли в десятки раз. Ночь с 1 на 2 августа обойдётся туристам в сотни тысяч рублей, а некоторые номера достигли в стоимости почти 7,5 миллиона. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Хотя до астрономического события остаётся больше года, свободных мест в гостиницах почти не осталось. Если в соседние даты ночлег в Луксоре стоит в среднем 4–7 тысяч рублей, то на пике ажиотажа цены взлетают до 200 тысяч.

Самый дорогой вариант сейчас предлагает пятизвёздочный Pyramisa Isis & Suites Luxor. Последний свободный номер с видом на Нил, бассейном, спа и питанием оценили почти в 7,5 миллиона рублей за ночь. В обычные даты эти же апартаменты сдают за 17,5 тысячи.

Эксперты объясняют такой ажиотаж уникальными условиями для наблюдения затмения. Луксор считается одной из лучших точек в мире благодаря сухому климату и расположению почти в центре полосы затмения. Полная фаза здесь продлится более шести минут — это будет одно из самых продолжительных солнечных затмений в XXI веке.

Ранее в Египте срочно отменили все морские прогулки. Причина — туристы увидели акул в нескольких метрах от пляжных отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Порты и причалы закрыли на три дня, официально — из-за сильного ветра. Но жители и отдыхающие уверены: на самом деле дело в хищниках, а власти просто боятся паники.