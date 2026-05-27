Шоу дронов в Сиднее закончилось угрожающим падением 89 из них в воду

В Сиднее световое шоу беспилотников Vivid Sydney было внезапно приостановлено по причине технических неполадок, сразу 89 дронов рухнули в один момент в воду. Об инциденте сообщил телеканал Nine Network.

Шоу дронов в Сиднее закончилось провалом.

Организаторам пришлось извиниться за неполадки. Проблемы начались с самого старта. Как только все дроны поднялись в воздух, тут же началось их беспорядочное падение. По словам властей, пострадавших нет, но по протоколам безопасности продолжать шоу никто не стал. Организатор представления — компания SkyMagic.

Руководство фирмы объяснило, что по неизвестной причине сбилась радиочастота, что и привело к ЧП. Все неповреждённые дроны успели вернуть на базу до того, как они тоже могли упасть.

