Беременной фигурантке дела о краже разрешили роды дома после просьбы Лантратовой

Фигурантке уголовного дела о краже, находящейся на девятом месяце беременности, изменили меру пресечения. Теперь она сможет родить ребёнка в родном городе, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Для будущей мамы на таком сроке спокойствие и поддержка близких — необходимость. Ребёнок должен появиться на свет в семейной обстановке, без лишнего стресса и тревоги», — написала она.

Лантратова поблагодарила начальника следственного департамента Сергея Лебедева и его заместителя Дмитрия Филиппова за внимательное отношение и оперативную реакцию на запрос.

Ранее омбудсмен вступилась за будущую маму, обратившись к Следственному департаменту МВД. По словам Лантратовой, беременную Евгению ждут родные в Нижнем Новгороде. Фигурантку обвиняют в краже 11 тысяч рублей. Сама девушка утверждает, что деньги по ошибке потратили с чужой карты полтора года назад в аптеке и продуктовом магазине. Ущерб возмещён, заявительница претензий не имеет и просила прекратить дело.