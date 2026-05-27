27 мая, 10:52

Астраханская Дума предложила наделить льготами фактических воспитателей бойцов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

Фактических воспитателей погибших военнослужащих предлагают включить в число получателей мер социальной поддержки. С такой инициативой депутаты Думы Астраханской области обратились в федеральное Правительство от имени Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Сейчас льготы по закону «О ветеранах» положены родителям и супругам погибших военнослужащих. Однако люди, которые фактически растили и содержали бойца не менее пяти лет до его совершеннолетия, в этот перечень не входят.

Астраханские парламентарии считают такой подход несправедливым. Они предлагают изменить статью 21 закона «О ветеранах» и распространить меры поддержки на фактических воспитателей, если их статус подтверждён судом.

Спикер областной Думы Игорь Мартынов отметил, что инициатива направлена на восстановление равенства между родителями погибших военнослужащих и теми, кто фактически заменил им семью.

Пенсионерам напомнили о налоговой льготе на квартиру, гараж и дачу в 2026 году

Ранее президент России Владимир Путин утвердил единый пакет льгот для всех участников специальной военной операции. Документ должен закрепить государственный подход к мерам поддержки для бойцов и ветеранов в приграничных районах и Донбассе.

Владимир Озеров
