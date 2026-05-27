Удар по мускулам: Российские качки на фарме страдают от пошлин, которыми обложили друг друга США и Китай
Baza: В России резко упало качество стероидов из-за торговой войны Китая и США
Торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином отразилось на российских атлетах, использующих запрещённые препараты. Бодибилдеры жалуются на подделки и падение качества стероидов, что приводит к серьёзным проблемам со здоровьем, сообщает Baza.
Большая часть спортивной фармакологии в стране — стероидные гормоны, которые и сами по себе наносят огромный урон организму при бесконтрольном приёме. Однако с 2025 года ситуация усугубилась: сырьё для подпольного производства таких средств поступало в основном из Китая, и его качество резко упало.
По словам собеседников издания, проблемы начались после того, как Китай на фоне разногласий с Соединёнными Штатами ужесточил контроль за химическими прекурсорами. Это осложнило логистику и привело к наполнению рынка фальсификатом и низкосортной продукцией.
Последствия от употребления такой «химии» ещё более непредсказуемы, чем от обычных стероидов. Культуристы жалуются, что у них появляются абсцессы и воспалительные процессы.
Напомним, что на недавней встрече с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп озвучил позицию Вашингтона: деловые отношения с Пекином будут строиться на принципах взаимной выгоды. Глава Белого дома подчеркнул, что любое коммерческое взаимодействие между двумя странами отныне станет развиваться исключительно на обоюдовыгодной основе.
