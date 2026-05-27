Испания и Англия схлестнулись в уличных боях посреди Лейпцига перед финалом Лиги Конференций

Накануне финала Лиги Конференций в немецком Лейпциге произошла массовая драка между фанатами английского «Кристал Пэлас» и испанского «Райо Вальекано». Инцидент случился вечером во вторник возле одного из ирландских пабов в центре города.

Стычки быстро переросли в масштабное столкновение. На опубликованных в соцсетях видео видно, как болельщики бросают друг в друга стулья, бутылки и другие предметы.

Фанаты «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» подрались в Лейпциге перед финалом. Видео © X / UltrasPresent

Полиция оцепила район происшествия, десятки фанатов были задержаны за нарушение общественного порядка и провели ночь под стражей. Финал турнира состоится в среду, начало — в 22:00 по московскому времени.

Ранее массовые беспорядки вспыхнули в столице Ливии после футбольного матча между клубами «Аль-Иттихад» и «Аль-Сувайхли», где арбитр отказался назначить пенальти в спорном эпизоде — недовольные болельщики выбежали на поле, а затем столкновения перекинулись на улицы Триполи, где разъярённые фанаты вступили в стычки с полицией и военными, подожгли несколько автомобилей рядом со стадионом, а также офис премьер-министра Ливии, и ситуация быстро вышла из-под контроля.