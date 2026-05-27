Германия нашла поставщика 1 млн тонн СПГ вместо России за океаном

Германия и Канада готовятся подписать соглашение о поставках сжиженного природного газа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Берлин рассчитывает закупать у Канады до 1 млн тонн СПГ в год. Поставки должны идти с проекта Ksi Lisims LNG, который планируют построить в Канаде недалеко от границы с Аляской.

Проект уже получил одобрение, однако окончательное инвестиционное решение о строительстве пока не принято. Заявленная мощность Ksi Lisims LNG составляет 12 млн тонн сжиженного природного газа в год. Покупателем канадского СПГ в Германии должна стать компания SEFE — бывшее подразделение «Газпрома», которое после начала боевых действий на Украине национализировало немецкое правительство.

Тем временем оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) думает восстановить и вновь запустить российский газопровод «Северный поток» в случае победы на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Соответствующие положения содержатся в проекте правительственной программы партии.