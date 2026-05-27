27 мая, 11:32

Германия нашла поставщика 1 млн тонн СПГ вместо России за океаном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Германия и Канада готовятся подписать соглашение о поставках сжиженного природного газа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Берлин рассчитывает закупать у Канады до 1 млн тонн СПГ в год. Поставки должны идти с проекта Ksi Lisims LNG, который планируют построить в Канаде недалеко от границы с Аляской.

Проект уже получил одобрение, однако окончательное инвестиционное решение о строительстве пока не принято. Заявленная мощность Ksi Lisims LNG составляет 12 млн тонн сжиженного природного газа в год. Покупателем канадского СПГ в Германии должна стать компания SEFE — бывшее подразделение «Газпрома», которое после начала боевых действий на Украине национализировало немецкое правительство.

Самая популярная партия Германии выступила против передачи Киеву ТЭЦ «Северных потоков»

Тем временем оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) думает восстановить и вновь запустить российский газопровод «Северный поток» в случае победы на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Соответствующие положения содержатся в проекте правительственной программы партии.

Андрей Бражников
