Начальник отдела управления надзора Главной военной прокуратуры РФ Александр Белан заявил, что большинство российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, подвергались там жестокому обращению и пыткам. Для установления тяжести причинённого вреда здоровью проводятся судебно-медицинские экспертизы.

«В ходе данной деятельности установлено, что жестокому обращению, физическому насилию и пыткам в плену подверглись большинство из пленённых военнослужащих», — сказал он на Международном форуме по безопасности.

По словам Белана, противоправные деяния совершались как непосредственно при захвате в плен, так и во время содержания в следственных изоляторах Киева, Николаева, Кривого Рога, Житомира, Днепропетровска, Одессы, Сум и других городов.

В производстве военно-следственных органов находились уголовные дела в отношении ряда начальников украинских СИЗО и сотрудников этих учреждений по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны. После возвращения на Родину бывшие пленные дают показания о фактах применения насилия со стороны лиц, участвующих в конфликте на стороне Киева.

Ранее сообщалось, что в украинском плену российскому военнослужащему отрезали фаланги пальцев, принуждая дать показания, а во время одного из обменов домой вернулись несколько десятков бойцов с ампутациями, и сейчас выясняется, что явилось их причиной — ранения, отсутствие медпомощи или пытки, причём вернувшиеся сообщают об ампутациях без обезболивания, а один из бойцов рассказал, что ему отрезали фаланги по очереди, и этому есть подтверждающие данные и результаты медэкспертизы.