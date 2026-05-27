Глава Банка Японии Уэда заявил, что Токио столкнулся с шоком из-за цен на нефть

Япония столкнулась с шоком из-за высоких цен на нефть, заявил глава национального банка Кадзуо Уэда. Его слова приводит агентство Киодо. При этом влияние ситуации на рынке сырого топлива может по-разному сказываться на инфляцию в зависимости от роста зарплат и курса валют, уточнил он.

«Экономика сталкивается с шоком цен на нефть», — сказал Уэда. Тем времени риски ещё большего роста цен сохраняются, указывается в публикации.

Ранее в командировку в Россию отправились высокопоставленные чиновники МИД и Минпромторга Японии. Они планируют встречи с местными чиновниками.