16 квадратов огня: В подмосковном Подольске на парковке выгорели Hyundai и Iveco

На стоянке в подмосковном Подольске загорелись автобус Hyundai и грузовой автомобиль Iveco. В результате инцидента никто не пострадал, рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.

Возгорание произошло у дома №1 на улице Генерала Стрельбицкого. Огонь охватил 16 квадратных метров.

Ранее в оперштабе Краснодарского края уведомили, что в Туапсинском районе обломки беспилотника упали на территорию морского терминала, спровоцировав пожар. К счастью, никто не пострадал, а возгорание оперативно ликвидировали.