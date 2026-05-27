Пожар в здании Центробанка в Севастополе потушили на площади 500 кв. м

Спасатели ликвидировали возгорание на крыше здания Южного управления Банка России в Севастополе. Пожар возник после ночной атаки Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Информация о возгорании кровли здания по улице Дзигунского вследствие вражеской атаки поступила рано утром. Благодаря грамотным и слаженным действиям подразделений МЧС России и Спасательной службы города пожар площадью 500 кв. м оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении ведомства.