27 мая, 11:13

Пожар в здании Центробанка в Севастополе потушили на площади 500 кв. м

Обложка © Life.ru

Спасатели ликвидировали возгорание на крыше здания Южного управления Банка России в Севастополе. Пожар возник после ночной атаки Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Информация о возгорании кровли здания по улице Дзигунского вследствие вражеской атаки поступила рано утром. Благодаря грамотным и слаженным действиям подразделений МЧС России и Спасательной службы города пожар площадью 500 кв. м оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении ведомства.

Севастополь пережил налёт 20 БПЛА и ракетный удар по банку без пострадавших

Напомним, за ночь в районе Севастополя было сбито 20 дронов, сообщил глава города. Ракета попала в здание банка на улице Ластовой. Там возник пожар на крыше, в близлежащих домах выбиты окна и повреждены балконы.

Александра Мышляева
