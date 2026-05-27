Размозжили голову битой, сбросили в реку: 2 месяца поисков жителя Карелии подошли к трагической развязке
Двое знакомых убили пропавшего в марте жителя Пудожа 20 ударами биты по голове
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fuss Sergey
Пропавший месяц назад житель карельского Пудожа стал жертвой жестокого убийства — ему нанесли не менее двадцати ударов битой по голове. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Преступление совершили двое знакомых потерпевшего. После расправы они сбросили тело в реку. Родственники нашли лишь велосипед погибшего.
Тревогу забили близкие 44-летнего мужчины, который 30 марта уехал на электровелосипеде и не вернулся. Его поисками занимались спасатели и волонтёры. Транспортное средство обнаружили на берегу реки Водла, а позже водолазы подняли из воды и тело с явными следами насильственной смерти.
Следствие установило, что 30 марта между тремя мужчинами вспыхнул конфликт. Двое из них вооружились битой и нанесли жертве множественные удары по голове, рукам и ногам. Затем они вывезли тело к реке на автомобиле и сбросили с моста. На месте преступления злоумышленники смыли следы крови, а орудие убийства сожгли.
Полиция при поддержке Росгвардии разыскала и задержала убийц. В ходе допросов они признали вину. Оба подозреваемых арестованы.
Ранее стало известно, что в посёлке Ханино Суворовского района Тульской области обнаружено тело 54-летней женщины с признаками насильственной смерти. В больницу также доставили двух её внучек (восьми и 11 лет) и ещё одну родственницу. Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии с различными телесными повреждениями. Следователи квалифицируют произошедшее как убийство и покушение на убийство двух несовершеннолетних и взрослой женщины.
