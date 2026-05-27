Размозжили голову битой, сбросили в реку: 2 месяца поисков жителя Карелии подошли к трагической развязке

Пропавший месяц назад житель карельского Пудожа стал жертвой жестокого убийства — ему нанесли не менее двадцати ударов битой по голове. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Преступление совершили двое знакомых потерпевшего. После расправы они сбросили тело в реку. Родственники нашли лишь велосипед погибшего.

Тревогу забили близкие 44-летнего мужчины, который 30 марта уехал на электровелосипеде и не вернулся. Его поисками занимались спасатели и волонтёры. Транспортное средство обнаружили на берегу реки Водла, а позже водолазы подняли из воды и тело с явными следами насильственной смерти.

Следствие установило, что 30 марта между тремя мужчинами вспыхнул конфликт. Двое из них вооружились битой и нанесли жертве множественные удары по голове, рукам и ногам. Затем они вывезли тело к реке на автомобиле и сбросили с моста. На месте преступления злоумышленники смыли следы крови, а орудие убийства сожгли.

Полиция при поддержке Росгвардии разыскала и задержала убийц. В ходе допросов они признали вину. Оба подозреваемых арестованы.

