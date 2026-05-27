В Польше не нашли «российского следа» в ложных звонках о пожарах у политиков

Замглавы МВД Польши Веслав Щепаньский заявил, что правоохранители не обнаружили «российских следов» в деле о ложных звонках о пожарах в квартирах политиков и матери президента Кароля Навроцкого. Расследование уже привело к задержаниям.

«В деле о ложных звонках нет российских следов», — отметил Щепаньский в эфире телеканала TVP Info.

Задержаны три молодых человека примерно 20 лет, речь идёт об организованной группе. Мотивы фигурантов пока остаются тайной следствия.

Напомним, вечером 23 мая пожарные в Гданьске по ложному вызову выбили дверь в квартире матери Навроцкого, не обнаружив огня. Ранее аналогичные ложные сигналы поступали о возгораниях в жилище лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского и главы телеканала Telewizja Republika Томаша Сакевича.