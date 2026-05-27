21-летний футболист Виктор Удо найден мёртвым после вечеринки с друзьями

В Нигерии обнаружено тело 21-летнего футболиста Виктора Удо, ранее выступавшего за бельгийский «Антверпен» и находившегося в системе английского «Саутгемптона». О смерти спортсмена 26 мая сообщила Федерация футбола Нигерии.

По данным Nieuwsblad, тело Удо нашли 25 мая в Абудже. Игрок находился в отпуске после завершения сезона в чешском клубе «Динамо» из Ческе-Будеёвице. Обстоятельства его гибели пока не раскрываются. Директор по связям с общественностью Федерации футбола Нигерии Адемола Оладжире в комментарии ESPN заявил, что организация потрясена случившимся и ждёт более подробной информации.

По неподтверждённым данным, тело спортсмена нашли утром, а накануне вечером он проводил время с друзьями. Среди возможных причин смерти называют пищевое или алкогольное отравление, однако официальных выводов пока нет

«Мы опустошены трагической смертью бывшего игрока Виктора Удо. Мысли всех в клубе обращены к близким Виктора в этот чрезвычайно трудный момент», — написала пресс-служба английского «Саутгемптона» в соцсетях.

Карьера Виктора Удо началась в клубе «Абуджа». В марте 2023 года он перешёл в «Антверпен», позже получил шанс сыграть за основной состав и провёл 28 матчей. В феврале 2025 года футболист оказался в системе «Саутгемптона», после чего продолжил выступления в чешском «Динамо».

Ранее бывший футболист сборной Греции Андзас Параскевас скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщил «Олимпиакос», за который выступал почивший.