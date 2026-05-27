Самосвал застрял под путепроводом у Минска и получил прозвище «гигант БелАЗ»

Вблизи Минска огромный самосвал БелАЗ не вписался в пролёт моста и плотно застрял под ним. Водитель, перевозивший машину на платформе, не стал обращать внимание на разрешённую высоту транспортного средства и в итоге поплатился. Кадры с места ЧП публикует телеграм-канал «Минск Live».

Самосвал застрял под мостом у Минска.

Пользователи в комментариях удивились, почему такое вообще произошло, ведь мост не появился внезапно, а значит препятствие можно было предусмотреть. Кто-то посоветовал в следующий раз двигаться поездом, а не искушать судьбу. А некоторые предложили разобрать самосвал-«гигант» и доставить в пункт назначения по частям.

