27 мая, 12:37

Товарищеский матч футбольных сборных РФ и Египта перенесли на другой стадион

Игроки сборной России по футболу по прилёте в Каир. Обложка © Telegram / «РФС | Сборная России по футболу»

Место проведения товарищеского матча между футбольными сборными РФ и Египта. Как рассказали журналистам в пресс-службе российской национальной команды, изначально игра должна была состояться на стадионе «Миср», но его заменили на Каирский международный стадион.

Известно, что новая площадка вмещает на трибунах 75 тысяч болельщиков. Как напоминает РИА «Новости», матч состоится завтра, 28 мая. Начало — в 21:00 мск.

Напомним, в ближайшее время наша сборная сыграет не только с Египтом. Российский футбольный союз договорился о проведении серии товарищеских матчей с рядом государств. После Каира состоятся встречи с командами Буркина-Фасо, а также Тринидад и Тобаго.

Матвей Константинов
