Клинику в Благовещенске, где умерла женщина, проверяли 20 раз

Медицинскую клинику «Медлайн-Премьер» в Благовещенске, где погибла пациентка, проходило множество контрольных мероприятий, но ни одно из них не выявило нарушений. К такому выводу пришли журналисты РИА «Новости», изучив данные из открытых источников.

Согласно информации с портала rusprofile.ru, с 2018 года в отношении ООО «Клиника Медлайн-Премьер» проводилось две проверки — плановая и внеплановая. Нарушений обнаружено не было. По сведениям сервиса Checko, в общей сложности зафиксировано 17 контрольно-надзорных мероприятий со стороны прокуратуры.

Во всех случаях ведомство также не нашло замечаний к работе организации. Сами представители клиники отказались комментировать ситуацию журналистам, сославшись на нормы профессиональной этики.

Учреждение зарегистрировано в Благовещенске с 2002 года. Здесь оказывают поликлиническую и специализированную стационарную помощь, занимаются диагностикой, пластической хирургией и косметологией.

Штат организации вырос с 17 человек в 2019 году до 242 сотрудников в 2025-м. Выручка за прошлый год достигла 778,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — 109,5 миллиона.

Напомним, в Благовещенске 41-летняя Евгения умерла во время плановой операции в частной клинике «Медлайн». Женщина обратилась к врачам из-за опущения и выпадения матки. Она прошла обследование и сдала анализы. После консультации пациентка легла на операцию по подшиванию органа. Процедура должна была занять около 30 минут. Однако после введения наркоза женщина не пришла в сознание. У Евгении остались двое детей.