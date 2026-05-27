Автобус и фура смяли легковушку с двух сторон в ходе ДТП под Набережными Челнами
Под Набережными Челнами легковой автомобиль зажало между автобусом и фурой во время массового ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Автомобиль зажало между автобусом и фурой. Видео © Telegram / Mash Iptash
По данным канала, водитель легковушки выжил и сейчас находится в больнице. Машина получила тяжёлые повреждения: переднюю часть фактически смяло, капот разбит, а сам автомобиль частично оказался под большегрузом.
На кадрах с места аварии видно, что туда прибыли сотрудники ГИБДД и реанимобиль. Обстоятельства столкновения уточняются.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Нижегородской области в аварию попал автобус, в котором находились 40 граждан КНДР. Пострадали семь пассажиров, один из них находится в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, они направлялись в Татарстан.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Mash Iptash