27 мая, 12:58

В Архангельске нейрохирургу вынесли приговор за финансирование экстремизма

Статуя Фемиды — богини правосудия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Приморский районный суд Архангельска вынес приговор по уголовному делу нейрохирурга Николая Серебренникова, переводившего деньги одной из запрещённых в России организаций. Ему назначен штраф в размере 450 тысяч рублей, хотя обвинение просило Фемиду о трёх годах лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что 50-летний мужчина с августа 2021 года был подписан на регулярные пожертвования для ФБК*, хотя двумя месяцами ранее организацию официально ликвидировали и признали экстремистской. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее стало известно, что порядка 16 тысяч граждан России рискуют стать фигурантами уголовных дел о финансировании экстремизма из-за пожертвований для ФБК. Их имена удалось установить из-за уязвимости платёжного шлюза.

* ФБК признан в России экстремистской и террористической организацией, его деятельность запрещена.

Матвей Константинов
