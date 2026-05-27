Убийцу продюсера «Задачи трёх тел» казнили в Китае

В Китае бывший менеджер компании Yoozoo Games Сюй Яо был подвергнут смертной казни по приговору об убийстве основателя компании и продюсера сериала «Задача трёх тел» Линя Ци. Об этом сообщает «Би-би-си» (BBC).

Суд Шанхая вынес ему смертный приговор ещё в 2024 году, но в исполнение его привели только 21 мая текущего года. В Yoozoo Games назвали смертную казнь закономерным итогом расследования и самого преступления. Как доказала полиция, Сюй Яо отравил 39-летнего Линь Ци. Это было местью за то, что фирма отказалась от услуг сотрудника без видимой причины. Согласно судебным материалам, 45-летний убийца также добавил яд в напитки ещё нескольких коллег. Суд установил, что в результате действий Сюй Яо пострадали ещё четыре человека. Они выжили.

Сюй Яо возглавлял филиал компании Three-Body Universe и вёл проекты, связанные с правами на франшизу. Однако руководство главного офиса сменило работника, не оценив его трудов и заключённых сделок с партнёрами. Yoozoo Games известна тем, что выпустила сериал «Задача трёх тел», который быстро стал популярным. Также компания известна по компьютерной игре Game of Thrones: Winter Is Coming.

Ранее двух бывших министров обороны Китая — Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу — приговорили к смертной казни за коррупцию. Оба экс-министра были членами Центрального военного совета КНР, имели статус государственных советников и руководили оборонным ведомством. Суд признал их виновными во взяточничестве. Приговор одинаковый для обоих: смертная казнь с отсрочкой исполнения на два года.