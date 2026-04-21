Думаете, китайская коса — древняя традиция? На самом деле это символ национального позора, и вот почему

Знаменитая китайская коса с выбритым лбом и висками, которую мы видим в исторических фильмах и на старых фотографиях, вовсе не древняя традиция Поднебесной. Эта причёска стала символом национального унижения для миллионов китайцев, которых под страхом смертной казни заставили её носить завоеватели-маньчжуры. Life.ru рассказывает историю самой позорной причёски в мире, которую отменили только после революции 1911 года.

Северные варвары против тысячелетней традиции

Почему китайцы носили косы с выбритым лбом и когда это прекратилось. Фото © Getty Images / Historical Picture Archive / CORBIS / Corbis

До 1644 года китайские мужчины веками отращивали длинные волосы и носили их в пучках или заплетали в косы. Для последователей конфуцианства волосы считались священным даром от родителей, их нельзя было стричь без крайней необходимости. Но когда маньчжурские племена с севера захватили Пекин и основали династию Цин, новые хозяева Поднебесной решили показать покорённым китайцам, кто теперь главный.

21 июля 1645 года маньчжурский регент Айсиньгиоро Доргонь издал указ, изменивший внешний облик китайских мужчин на два с половиной столетия. Отныне абсолютно все представители мужского пола, кроме буддийских монахов и даосских отшельников, обязаны были носить бянь-фа — традиционную маньчжурскую причёску. Лоб и виски полностью выбривались, а на затылке или макушке заплеталась длинная коса из трёх прядей.

Брить или убивать: закон без исключений

Маньчжуры не шутили. За отказ подстричься по новому образцу полагалась немедленная смертная казнь. По улицам городов и сёл патрулировали маньчжурские солдаты с одной-единственной задачей: проверять, у всех ли мужчин правильная причёска. Если у китайца на лбу обнаруживались волосы длиннее положенного, его тут же признавали изменником императору и казнили без суда и следствия.

В те годы по Китаю распространилась мрачная поговорка: «Хочешь сохранить голову? Потеряешь волосы. Хочешь сохранить волосы? Потеряешь голову». Причём казнили не только нарушителя, но первые полтора века существования династии Цин — и всех его взрослых сыновей. Особо изобретательные китайцы пытались схитрить: брили голову и носили накладные косы. Но власти и это предусмотрели: подозреваемых брали под арест на несколько дней. Если за это время на голове начинали расти волосы, человека казнили по всей строгости закона.

Превращение унижения в предмет гордости

Бянь-фа: как маньчжуры заставили китайцев носить унизительную причёску. Фото © Wikipedia / Sanshichiro Yamamoto

Когда сопротивляться стало бессмысленно, а казни превратились в ежедневную реальность, китайцы нашли странный способ сохранить достоинство. К 1683 году династия Цин окончательно установила контроль над всей территорией Китая, и бянь-фа стала неотъемлемой частью жизни миллионов мужчин. Но если уж приходится носить символ порабощения, то пусть хотя бы он будет впечатляющим!

Китайцы начали соревноваться в длине, густоте и красоте плетения своих кос. Чем беднее был человек, тем тщательнее он ухаживал за своей косой, пытаясь хоть так вернуть себе капельку самоуважения. Косы отращивали до невероятной длины, украшали, заплетали сложными узорами. То, что начиналось как знак покорности завоевателям, превратилось в предмет мужской гордости и даже своеобразной моды.

Длинноволосые бунтари и волосатые бандиты

Каждое серьёзное восстание против маньчжурской власти начиналось с одного и того же символического жеста: мятежники расплетали косы и отпускали длинные волосы. Во время грандиозного Тайпинского восстания 1850–1864 годов, когда повстанцы контролировали огромные территории Южного Китая и создали собственное государство, отказ от бянь-фа стал главным признаком бунтовщика. Маньчжурские власти презрительно называли восставших «чанмао» — длинноволосыми, или ещё оскорбительнее — «фацзэй», волосатыми бандитами.

Тайпины носили красные повязки на головах и демонстративно распускали волосы, показывая тем самым своё неповиновение ненавистным маньчжурам. Для них отросшие волосы означали возвращение к исконным китайским традициям и освобождение от иноземного гнёта. Когда имперские войска подавили восстание, одной из первых мер стало принудительное возвращение выживших мятежников к обязательной маньчжурской причёске. Считается, что Тайпинское восстание унесло жизни от 20 до 30 миллионов человек, став одной из самых кровопролитных гражданских войн в истории человечества.

Революция начинается с ножниц

История китайской косы: от символа позора до предмета гордости. Фото © Wikipedia / 原名"上海庆祝民国改元"

10 октября 1911 года вспыхнуло Учанское восстание, положившее начало Синьхайской революции. Восставшие солдаты и офицеры не только свергали местные власти и провозглашали республику, но и массово срезали ненавистные косы. Когда 1 января 1912 года Сунь Ятсен официально провозгласил создание Китайской Республики и стал её временным президентом, одним из первых указов нового правительства стало разрешение свободно обрезать косы.

Это предписание фактически узаконило то, что и так уже массово происходило по всей стране в ходе революции. Китайцы целыми толпами стекались к цирюльникам, чтобы избавиться от символа национального позора. 12 февраля 1912 года шестилетний император Пу И отрёкся от престола, и маньчжурская династия Цин пала после почти трёх веков правления. Вместе с монархией исчезла и обязательная маньчжурская причёска.

Когда коса стала оружием политической борьбы

Маньчжурская причёска бянь-фа: 270 лет национального унижения Китая. Фото © Wikipedia / Internet Archive Book Images

Впрочем, не все китайцы сразу отказались от кос. Некоторые монархисты демонстративно сохраняли бянь-фа в знак верности свергнутому императору. В 1913 году, когда вспыхнула Вторая революция против диктатора Юань Шикая, в боях за Шанхай особо отличились войска генерала Чжан Сюня. Все его солдаты и офицеры носили маньчжурские косы, за что их прозвали «армией с косами». Эти люди воспринимали своё право носить бянь-фа как политическое заявление и символ преданности старым порядкам.