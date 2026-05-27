На Украину сегодня прибыла миссия Международного валютного фонда. Об этом со ссылкой на постоянного представителя МВФ Пришилу Тофано пишет «Страна.ua».

Основная цель визита — первый пересмотр четырёхлетней программы расширенного финансирования EFF объёмом 8,1 миллиарда долларов. Делегацию возглавляет Гэвин Грей.

Миссия проведёт встречи с представителями киевского режима и другими партнёрами. В рамках консультаций по статье IV соглашений МВФ планируется обсуждение макроэкономической политики и ключевых структурных реформ.

Тем временем Евросоюз не спешит перечислять Украине обещанные 90 миллиардов евро, требуя от киевского режима более активной борьбы с коррупцией и экономного расходования уже выделенных средств. Российские эксперты высзкаывают мнение, что теперь эти деньги стали ещё нужнее самому ЕС.