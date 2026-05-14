14 мая, 17:30

МВФ оценивает теневую экономику Украины в 45% ВВП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Теневая экономика Украины составляет около 45% внутреннего валового продукта страны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак.

По словам представителя МВФ, фонд поддерживает усилия киевского режима по повышению собираемости налогов и сокращению неофициального сектора экономики. Эти меры входят в условия программы финансовой помощи Украине.

«В настоящее время неофициальный сектор оценивается в 45% ВВП», — заявила Козак.

Программа помощи Украине на сумму 8,1 миллиарда долларов была одобрена МВФ в феврале. В ближайшие недели фонд направит в Киев обзорную миссию для оценки выполнения условий соглашения. Одним из ключевых требований МВФ остаётся проведение налоговых реформ, которые Верховная рада ранее не смогла принять.

«‎Деньги украдены»: Шойгу обвинил Запад в заморозке $590 млрд России и ещё семи стран

Ранее пресс-секретарь лидера киевского режима Юлия Мендель одним интервью поставила под удар миллиарды Евросоюза. Она описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту.

Александра Мышляева
