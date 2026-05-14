14 мая, 08:07

«‎Деньги украдены»: Шойгу обвинил Запад в заморозке $590 млрд России и ещё семи стран

Обложка © Life.ru

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу выступил с громким заявлением на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. По его словам, коллективный Запад заморозил порядка 590 миллиардов долларов, принадлежащих восьми государствам.

В список попали Россия, Куба, Венесуэла, Ирак, Иран, КНДР, Ливия и Афганистан. Шойгу привёл в пример решение 42-го президента США о переводе 3,5 миллиарда афганских активов в фонд помощи жертвам 11 сентября и ещё столько же — на гуманитарные нужды Афганистана.

«Другими словами, деньги украдены», — резюмировал секретарь Совбеза.

Шойгу выразил уверенность, что лидеры стран-участниц ШОС сделают правильные выводы относительно хранения суверенных средств в американской и европейской финансовых системах. Он подчеркнул, что этот опыт должен ускорить переход к расчётам в национальных валютах и создание альтернативных платформ для инвестиций.

Ранее Шойгу заявлял, что кредит Украине в €90 млрд увеличит госдолг Европы. По оценке секретаря Совбеза, подобные шаги усиливают зависимость европейских государств от внешнеполитических решений и влияют на их роль в мировой политике.

Дарья Денисова
