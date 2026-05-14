14 мая, 05:53

Шойгу передал Жапарову привет от Путина на встрече секретарей Совбезов ШОС

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу передал президенту Киргизии Садыру Жапарову привет и добрые пожелания от российского лидера Владимира Путина. Это прозвучало на встрече киргизского политика с секретарями Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Позвольте передать вам дружеский привет и добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказал Шойгу.

Он отметил, что российский лидер высоко оценил апрельские переговоры с Жапаровым в Москве. По его словам, они внесли заметный вклад в развитие стратегического партнёрства между двумя странами. Отдельно секретарь российского СБ подчеркнул, что Москва придаёт большое значение взаимодействию с Бишкеком в сфере безопасности.

«Особое внимание уделяем сотрудничеству в сфере безопасности, как это предусмотрено Стратегией развития ШОС до 2035 года», — добавил Шойгу.

Напомним, что на вышеупомянутой апрельской встрече с Владимиром Путиным в Кремле Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии. Он подчеркнул, что страны имеют неразрывную глубокую историческую связь.

