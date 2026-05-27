Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский не намерен добровольно уходить от власти и не станет подписывать мирные договорённости. По мнению парламентария, глава киевского режима будет держаться до последнего и рассчитывает покинуть Киев только в момент полного обострения ситуации.

«Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева. Он не уйдёт сам. Он не подпишет мир, он не договорится о мире. Он не уйдёт ни под какими предлогами и договорённостями», — написал Дмитрук у себя в Telegram-канале.

Депутат добавил, что ошибаются те, кто верит в возможность договориться с Зеленским. По его словам, украинский лидер якобы хочет оставить после себя разрушенную столицу, чтобы избежать ответственности. Дмитрук утверждает, что Зеленский намерен уйти из Киева во Львов, а уже оттуда продолжить атаки дронами и ракетами. После этого, по версии депутата, он может уехать в Лондон.

В своём посте парламентарий также вспомнил слова Владимира Жириновского о том, что Зеленский станет последним президентом Украины.

«Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — привёл Дмитрук цитату Жириновского.Также он напомнил ещё одну фразу политика: «Последним из Украины уйдёт пограничник из Львовской области».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно Зеленский является главным препятствием для мирного решения украинского конфликта.