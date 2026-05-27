Ушлая пенсионерка из Петербурга оставила девушку без жилья по «схеме Долиной»

Девушка по имени Лилия купила однокомнатную квартиру у пожилой женщины из Петербурга, а теперь судится с ней. После завершения сделки пенсионерка отказалась выезжать и заявила, что сама стала жертвой мошенников, сообщает 78.ru. По данным издания, покупательница взяла ипотеку на 30 лет с ежемесячным платежом более 40 тысяч рублей.

Продавцом выступила 79-летняя женщина, которая несколько месяцев безуспешно пыталась продать квартиру через агентство. Лилия уверяет, что тщательно проверила все документы и справки, сделка прошла в банке в присутствии риелтора и сотрудников кредитной организации, а пенсионерка активно показывала жильё и объясняла, что хочет переехать ближе к родственникам.

Однако после перевода денег бывшая владелица отказалась отдавать ключи и заявила о мошенничестве, теперь ситуация рассматривается в суде. В ходе разбирательства пенсионерка якобы призналась, что намеренно вводила покупательницу в заблуждение, пытаясь сохранить жильё, а затем стала настаивать на недействительности сделки, утверждая, что не осознавала своих действий.

Пенсионерка утверждает, что стала жертвой телефонных мошенников. Дополнительные сложности возникли с регистрацией: продавец, снявшись с учёта перед сделкой, вновь прописалась в квартире уже после перехода права собственности, и сделала это без согласия нового владельца.

«Я плачу ипотеку, снимаю квартиру для себя и одновременно не могу попасть в собственное жильё», — пожаловалась покупательница.

Тем временем в Госдуме подготовили законопроекты о защите покупателей жилья от «схемы Долиной». Они должны лучше защитить добросовестных покупателей недвижимости при оспаривании сделок.