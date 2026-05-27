На Воробьёвых горах впервые за несколько лет появились лесные голуби вяхири

В полку пернатых, обитающих на Воробьёвых горах, прибыло: там заметили лесного голубя вяхиря — птицу, которую не встречали в этих краях последние несколько лет. О неожиданной находке рассказали в телеграм-канале Парка Горького.

По словам сотрудников, вяхирь разительно отличается от обычных сизых голубей, заполонивших городские улицы: он крупнее, гораздо осторожнее и ведёт скрытный образ жизни.

Встреча произошла во время орнитологической экскурсии. Теперь коллекция видов на Воробьёвых горах насчитывает 64 наименования — для любителей природы и специалистов это по-настоящему весомое событие.

