27 мая, 14:21

На Воробьёвых горах впервые за несколько лет появились лесные голуби вяхири

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristian Ispas

В полку пернатых, обитающих на Воробьёвых горах, прибыло: там заметили лесного голубя вяхиря — птицу, которую не встречали в этих краях последние несколько лет. О неожиданной находке рассказали в телеграм-канале Парка Горького.

По словам сотрудников, вяхирь разительно отличается от обычных сизых голубей, заполонивших городские улицы: он крупнее, гораздо осторожнее и ведёт скрытный образ жизни.

Встреча произошла во время орнитологической экскурсии. Теперь коллекция видов на Воробьёвых горах насчитывает 64 наименования — для любителей природы и специалистов это по-настоящему весомое событие.

Ранее Life.ru рассказывал, как деревянный истукан, установленный в лесопарке Балашихи, неожиданно привлёк внимание пернатых. Местная жительница Юлия Деулина (писательница в жанре фэнтези и знаток славянской мифологии) поделилась снимком, на котором голуби словно отвешивают поклоны языческому изваянию. Женщина отметила, что фигура напоминает Велеса — божества, которое на Руси считали покровителем зверей и птиц.

Юрий Лысенко
