Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 14:45

Обречённая на смерть: На брянских врачей завели дело из-за новорождённой девочки в коме

В Брянске завели дело из-за комы новорождённой девочки, обречённой на смерть

Обложка © freepik / prostooleh

Обложка © freepik / prostooleh

В Брянске следователи завели уголовное дело из-за впавшей в кому девочки сразу после появления на свет — согласно прогнозу врачей, она не проснётся. Мать ребёнка винит врачей в ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщил информационный центр регионального главка СК.

«Следственными органами <…> выявлена публикация о ненадлежащем оказании медицинской помощи местной жительнице города Брянска и её новорождённому ребёнку», — рассказали в региональном следкоме.

Дело возбуждено по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Беременная россиянка смогла родить здоровую малышку после 6 курсов химиотерапии
Беременная россиянка смогла родить здоровую малышку после 6 курсов химиотерапии

Напомним, в Брянске роды обернулись для новорождённого тяжёлой комой и реанимацией. Беременность протекала у Полины без видимых проблем, однако на 36-й неделе у неё начал болеть живот, медики сочли, что рожать ещё рано, и отправили домой. Женщина продолжала страдать от болей. После родов у ребёнка случилось кислородное голодание. Спустя пять минут после появления на свет девочку реанимировали, однако она по-прежнему находится в коме. Новорождённой присвоили паллиативный статус, врачи сказали родителям, что малышка никогда не выйдет из комы.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar