Обречённая на смерть: На брянских врачей завели дело из-за новорождённой девочки в коме

В Брянске следователи завели уголовное дело из-за впавшей в кому девочки сразу после появления на свет — согласно прогнозу врачей, она не проснётся. Мать ребёнка винит врачей в ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщил информационный центр регионального главка СК.

Напомним, в Брянске роды обернулись для новорождённого тяжёлой комой и реанимацией. Беременность протекала у Полины без видимых проблем, однако на 36-й неделе у неё начал болеть живот, медики сочли, что рожать ещё рано, и отправили домой. Женщина продолжала страдать от болей. После родов у ребёнка случилось кислородное голодание. Спустя пять минут после появления на свет девочку реанимировали, однако она по-прежнему находится в коме. Новорождённой присвоили паллиативный статус, врачи сказали родителям, что малышка никогда не выйдет из комы.