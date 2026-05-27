Обречённая на смерть: На брянских врачей завели дело из-за новорождённой девочки в коме
В Брянске завели дело из-за комы новорождённой девочки, обречённой на смерть
Обложка © freepik / prostooleh
В Брянске следователи завели уголовное дело из-за впавшей в кому девочки сразу после появления на свет — согласно прогнозу врачей, она не проснётся. Мать ребёнка винит врачей в ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщил информационный центр регионального главка СК.
«Следственными органами <…> выявлена публикация о ненадлежащем оказании медицинской помощи местной жительнице города Брянска и её новорождённому ребёнку», — рассказали в региональном следкоме.
Дело возбуждено по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Напомним, в Брянске роды обернулись для новорождённого тяжёлой комой и реанимацией. Беременность протекала у Полины без видимых проблем, однако на 36-й неделе у неё начал болеть живот, медики сочли, что рожать ещё рано, и отправили домой. Женщина продолжала страдать от болей. После родов у ребёнка случилось кислородное голодание. Спустя пять минут после появления на свет девочку реанимировали, однако она по-прежнему находится в коме. Новорождённой присвоили паллиативный статус, врачи сказали родителям, что малышка никогда не выйдет из комы.
Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.