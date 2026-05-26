В Брянске младенец впал в кому после проблемных родов

В Брянске роды обернулись для новорождённого тяжёлой комой и реанимацией, сообщает kp.ru. По данным издания, 35-летняя женщина по имени Полина, у которой уже был сын, решила родить второго наследника. При обследовании перед планированием беременности у неё обнаружили миому матки, после чего сделали операцию по удалению опухоли без проникновения в орган.

Спустя примерно год пациентка узнала, что станет матерью. Беременность протекала без видимых проблем, однако на 36-й неделе у неё начал болеть живот, медики сочли, что рожать ещё рано, и отправили домой. Через три дня состояние женщины ухудшилось, и муж привёл её в перинатальный центр, где Полина должна была рожать самостоятельно. В день родов боль в животе не утихала, но врачи не придали этому значения, женщине ввели анестезию, и она «отключилась».

Уже в палате ей сообщили, что у ребёнка случилось кислородное голодание. Спустя пять минут после появления на свет девочку реанимировали, однако она по-прежнему находится в коме. Выяснилось также, что во время предыдущей операции по удалению миомы женщине повредили матку, но не проинформировали об этом.

Новорождённой присвоили паллиативный статус, врачи сказали родителям, что малышка никогда не выйдет из комы, сознание к ней уже не вернётся. Такие дети, как правило, живут не дольше трёх лет, однако пара намерена оставаться с дочерью до самого конца.

Ранее в американском штате Нью-Йорк произошёл вопиющий инцидент с нарушением прав человека. У 33-летней Саманты Радаццо, арестованной по обвинению в хранении наркотиков, начались роды прямо в зале суда. При этом женщина была прикована наручниками к скамье подсудимых.