27 мая, 14:32

Один из пострадавших в Старобельске студентов остаётся в тяжёлом состоянии

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Один из пострадавших при украинском ударе по общежитию колледжа в луганском Старобельске остаётся в тяжёлом состоянии, рассказал журналистам главный ортопед-травматолог Минздрава ЛНР Дмитрий Котуха. Юноше диагностировали синдром длительного сдавления, он нетранспортабелен. Всего лечение продолжают пятеро студентов.

«Он под плитами лежал — его достали. Мы же убрали ему конечность — ногу. Он нетранспортабельный... Его сдавило и ткани погибли. И вот эти продукты распада тканей всасываются кровь и очень сильно влияют на голову, на сердце, ну и на почки», — сказал медик.

Из-за этого пострадавший два дня провёл на гемодиализе. Далее врачи следуют рекомендациям федерального центра.

«Мы всё делаем правильно», — добавил Котуха.

МИД Франции вызвал посла России после ударов по объектам в Киеве

Ранее депутаты Госдумы официально обратились к ООН, парламентами стран мира и профильным международным организациям из-за террористического удара ВСУ по Старобельску. Они призвали осудить действия Киева, который превращает учебные заведения в военные цели.

Матвей Константинов
