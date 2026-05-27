Один из пострадавших в Старобельске студентов остаётся в тяжёлом состоянии
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
Один из пострадавших при украинском ударе по общежитию колледжа в луганском Старобельске остаётся в тяжёлом состоянии, рассказал журналистам главный ортопед-травматолог Минздрава ЛНР Дмитрий Котуха. Юноше диагностировали синдром длительного сдавления, он нетранспортабелен. Всего лечение продолжают пятеро студентов.
«Он под плитами лежал — его достали. Мы же убрали ему конечность — ногу. Он нетранспортабельный... Его сдавило и ткани погибли. И вот эти продукты распада тканей всасываются кровь и очень сильно влияют на голову, на сердце, ну и на почки», — сказал медик.
Из-за этого пострадавший два дня провёл на гемодиализе. Далее врачи следуют рекомендациям федерального центра.
«Мы всё делаем правильно», — добавил Котуха.
Ранее депутаты Госдумы официально обратились к ООН, парламентами стран мира и профильным международным организациям из-за террористического удара ВСУ по Старобельску. Они призвали осудить действия Киева, который превращает учебные заведения в военные цели.
Больше материалов о терактах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.