МИД Франции вызвал посла России после ударов по объектам в Киеве

Французское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла Алексея Мешкова в связи с ответными ударами России по военным объектам в Киеве. Соответствующая информация опубликована на портале МИД Франции.

«МИД по распоряжению министра вызывает посла Российской Федерации во Франции», — говорится в документе.

В Париже расценили ответные удары и рекомендацию Москвы эвакуировать дипломатов из украинской столицы как неприемлемые угрозы в адрес зарубежных дипломатов. Власти Франции также уведомили, что продолжат оказывать помощь Киеву.