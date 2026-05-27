МИД Франции вызвал посла России после ударов по объектам в Киеве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov
Французское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла Алексея Мешкова в связи с ответными ударами России по военным объектам в Киеве. Соответствующая информация опубликована на портале МИД Франции.
«МИД по распоряжению министра вызывает посла Российской Федерации во Франции», — говорится в документе.
В Париже расценили ответные удары и рекомендацию Москвы эвакуировать дипломатов из украинской столицы как неприемлемые угрозы в адрес зарубежных дипломатов. Власти Франции также уведомили, что продолжат оказывать помощь Киеву.
Напомним, после теракта ВСУ в Старобельске и удара по студенческому общежитию в ЛНР Вооружённые Силы РФ приступили к последовательным ударам, а глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Марко Рубио обратил его внимание на необходимость эвакуации американских дипломатов из Киева. Однако в Евросоюзе на это отреагировали иначе: представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заверила, что ЕС не только не собирается вывозить своих дипломатов из Киева, но и продолжит наращивать военную поддержку Украины, сохранив своё присутствие неизменным.
