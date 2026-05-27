В Госдуме предложили поднять лимит дохода самозанятых до 3,4 млн рублей

В Госдуму внесли законопроект о повышении годового лимита дохода для самозанятых с 2,4 млн до 3,4 млн рублей. Если инициативу примут, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Авторы поправок объясняют необходимость изменений ростом цен на товары и услуги. По их мнению, действующий лимит уже не всегда соответствует реальным доходам самозанятых и может подталкивать часть плательщиков налога на профессиональный доход к сокрытию заработка.

Кроме того, депутаты предложили временно освободить от налога на профессиональный доход самозанятых женщин после рождения ребёнка. Льготу хотят предоставлять на один год по заявлению, поданному в течение года после появления малыша.

В Госдуме считают, что такая мера поможет поддержать женщин, которые после родов временно снижают активность или приостанавливают работу, и снизит риск ухода в теневой сектор.

