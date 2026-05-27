27 мая, 14:55

Фальков допустил отказ от дипломных работ в пользу устных экзаменов из-за ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VisualBricks

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена. По его словам, именно живое общение позволит объективно оценить реальные знания и компетенции выпускников.

«Мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью ИИ. Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности, так же как и способности со знаком минус —«дурь каждого», как говорят, будут видны в полном объёме», — сказал глава Минобрнауки на круглом столе, посвящённом использованию нейросетей в учебном процессе.

По мнению Фалькова, никакая система «просто так» не подготовит учащегося к вопросам преподавателя — пробелы всё равно будут чувствоваться.

Две трети россиян верят в способность ИИ изменить жизнь на планете через 30 лет

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что российскую систему высшего образования необходимо кардинально пересмотреть по всем направлениям, поскольку стремительные технологические перемены в мире требуют адаптации учебных программ — мир переживает подлинную технологическую революцию, и образование обязано за ней поспевать.

Анастасия Никонорова
