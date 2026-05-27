

27 мая, 15:14

Китайские таможенники по запаху учуяли туристку с 58 черепахами, примотанными к бёдрам скотчем

Туристка пыталась ввезти в Китай 58 краснокнижных черепах, примотав их к ногам

Обложка © ETtoday

На гонконгско-китайской границе задержали туристку, которая пыталась провезти в Поднебесную живых черепах, привязав их к бёдрам под одеждой. Об этом сообщает китайское издание ETtoday.

Инцидент произошёл в начале мая на погранпункте в районе Шэньчжэня. Таможенники обратили внимание на странные предметы под её платьем и характерный «животный» запах.

Во время досмотра у пассажирки нашли 58 живых черепах. Специалисты установили, что среди них были черепахи Германа и красноногие черепахи — оба вида находятся под угрозой исчезновения.

Рептилий передали профильному управлению Шэньчжэня для дальнейшего ухода. Саму туристку задержали, а материалы направили таможенным органам для расследования дела о контрабанде.

Ранее Life.ru рассказывал, как колумбийские туристы попытались в трусах вывезти трёх обезьян из Испании. Один детёныш красного ревуна там и задохнулся насмерть. Известно, что на чёрном рынке таких приматов продали бы по цене около 492 тыс. рублей.

Владимир Озеров
