Китайские таможенники по запаху учуяли туристку с 58 черепахами, примотанными к бёдрам скотчем

На гонконгско-китайской границе задержали туристку, которая пыталась провезти в Поднебесную живых черепах, привязав их к бёдрам под одеждой. Об этом сообщает китайское издание ETtoday.

Инцидент произошёл в начале мая на погранпункте в районе Шэньчжэня. Таможенники обратили внимание на странные предметы под её платьем и характерный «животный» запах.

Во время досмотра у пассажирки нашли 58 живых черепах. Специалисты установили, что среди них были черепахи Германа и красноногие черепахи — оба вида находятся под угрозой исчезновения.

Рептилий передали профильному управлению Шэньчжэня для дальнейшего ухода. Саму туристку задержали, а материалы направили таможенным органам для расследования дела о контрабанде.

