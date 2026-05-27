27 мая, 15:18

«Дееспособная и закалённая»: Премьер Нидерландов признался, зачем Европе Украина

Премьер Нидерландов заявил, что ЕС нужна Украина как «закалённый войной» партнёр

Роб Йеттен. Обложка © ТАСС / BETTY LAURA ZAPATA / POOL

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Украина необходима Европе в качестве «дееспособного и закалённого войной» партнёра на восточном фланге. С соответствующим заявлением он выступил на конференции по безопасности в Гааге.

«Будущее Украины — в Европейском союзе. Сейчас она находится на необратимом пути к этому будущему. И все в Европе могут быть за это благодарны», — заявил Йеттен.

Голландский премьер подчеркнул, что пока конфликт продолжается и нарастает российская угроза Западу, Европе следует осознать преимущества наличия боеспособного союзника на восточных рубежах. При этом он добавил, что Копенгагенские критерии для вступления в ЕС должны быть неукоснительно соблюдены киевским режимом.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил тратить на Украину по 0,25% ВВП стран альянса. По словам экс-премьера Польши Лешека Миллера, помощь Киеву больше не удастся представить как «инвестицию в победу». Жители европейских стран устали от кризиса. Они требуют решать внутренние проблемы.

Александра Мышляева
