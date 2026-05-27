Нигерийский «политик-карлик» оказался 15-летним подростком и снялся с выборов

В Нигерии сенсационно закончилась карьера политика Махмуда Садиса Бубы, который баллотировался в парламент от партии «Всеобщий прогрессивный конгресс» — выяснилось, что ему не 30 лет, а всего 15. Буба, выглядевший как восьмилетний ребёнок, утверждал, что его внешность — следствие наследственной карликовости. Об этом сообщает издание Daily Star.

«Дело не во мне, дело в людях. Люди призвали меня служить им, и я буду служить», — заявлял он в предвыборных обращениях, подчёркивая, что гордится собой и не стесняется своей особенности.

Однако после того, как в Сети появилось фото паспорта с датой рождения 27 августа 2010 года, родственник назвал его «младшим братом», а бывший учитель подтвердил, что парень ещё недавно сидел за партой, разразился скандал. В итоге юноша снял кандидатуру, объяснив это решением руководства партии и не признавшись в подлоге.

