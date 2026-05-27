27 мая, 15:09

В Екатеринбурге задержали махинаторов с НДС, ущерб превышает 350 миллионов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок, предоставляющей услуги по «обналу» и махинациям с уплатой налога на добавленную стоимость. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Фигуранты намеревались скрыться от закона.

«Сотрудники регионального УФСБ задержали Людмилу и Артёма Кротовых — организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по оптимизации НДС и обналичиванию денежных средств в особо крупном размере», — сказал собеседник РИА «Новости».

В результате действий махинаторов в федеральный бюджет не поступили около 350 миллионов рублей, а обналичить они успели 34 миллиона. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций», паре грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали адвоката, уличённого в мошенничестве. Юрист обещал за шесть миллионов содействовать закрытию уголовного дела клиента, но на деле, конечно, ничего не собирался делать.

