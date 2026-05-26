Бывший вологодский вице-губернатор Иноземцев задержан по «похоронному» делу

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что полиция задержала его бывшего первого заместителя Ивана Иноземцева. Чиновник уже уволен из госструктуры, следователи провели допрос. Как подчеркнул Филимонов в телеграм-канале, задержание связано с так называемым «похоронным делом». Детали обвинения не раскрываются.

«Задержан и допрошен Иван Иноземцев, которого ранее мы уволили из областного Правительства. Ожидаемо. Следственные действия проходили в рамках так называемого «похоронного» дела. Иноземцев проработал в областной команде всего полгода, был уволен в конце ноября прошлого года. Как только возникли подозрения в возможной причастности, сразу обратили внимание силовиков», — пишет губернатор.

Филимонов подчеркнул, что региональные власти намерены содействовать расследованию и не будут скрывать подобные истории ради «имиджевых потерь». Он также заявил, что правовую оценку действиям задержанного должны дать компетентные органы. По словам губернатора, люди, которые приходят на государственную службу с личными интересами, прикрываясь «благими намерениями», должны отвечать за свои действия. ОН пообещал, что власти будут «продолжать выявлять и вычищать» сколько потребуется.