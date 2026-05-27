Словацкая модель, застрелившая миллионера на глазах россиянки, вышла на свободу

Словацкая модель Майка Кукучова, застрелившая английского миллионера Эндрю Буша на вилле в Марбелье, вышла на свободу. Об этом сообщает kp.ru.

48-летний мужчина встречался с женщиной, но параллельно имел роман с россиянкой Марией Коротаевой. Убийство произошло на почве ревности.

После преступления Кукучова бежала в Словакию, но её задержали через четыре дня. Её приговорили к 24 годам лишения свободы, позже срок сократили до 15 лет. Она провела за решёткой 8 лет и была выпущена досрочно.

