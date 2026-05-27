27 мая, 15:23

Словацкая модель, застрелившая миллионера на глазах россиянки, вышла на свободу

Обложка © ChatGPT

Словацкая модель Майка Кукучова, застрелившая английского миллионера Эндрю Буша на вилле в Марбелье, вышла на свободу. Об этом сообщает kp.ru.

48-летний мужчина встречался с женщиной, но параллельно имел роман с россиянкой Марией Коротаевой. Убийство произошло на почве ревности.

После преступления Кукучова бежала в Словакию, но её задержали через четыре дня. Её приговорили к 24 годам лишения свободы, позже срок сократили до 15 лет. Она провела за решёткой 8 лет и была выпущена досрочно.

А ранее Life.ru писал, что португалец получил 25 лет тюрьмы за убийство жены из-за репетитора для сына. С начала брака, который длился 17 лет, мужчина проявлял ревность, агрессию и контроль, угрожал жене и применял насилие. Падчерица мужчины покинула дом ещё в 2022 году.

Дарья Нарыкова
