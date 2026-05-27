Польша начала выдворять украинцев и запрещать въезд в шенген за нарушение ПДД

В статье приводится пример 25-летнего мужчины с Украины. Его задержали 26 мая за превышение скорости. В тот же день украинца оперативно отправили в миграционный центр и выдворили из страны. По словам мигранта, он даже не успел собрать вещи. Теперь ещу запрещён въезд в Польшу и во всю Шенгенскую зону сроком на 5 лет.