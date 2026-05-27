27 мая, 15:38

Польша начала выдворять украинцев и запрещать въезд в шенген за нарушение ПДД

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zuma

Польша начала депортацию граждан Украины, которые попадаются на нарушениях правил дорожного движения. Об этом пишет местное издание Onet.

В статье приводится пример 25-летнего мужчины с Украины. Его задержали 26 мая за превышение скорости. В тот же день украинца оперативно отправили в миграционный центр и выдворили из страны. По словам мигранта, он даже не успел собрать вещи. Теперь ещу запрещён въезд в Польшу и во всю Шенгенскую зону сроком на 5 лет.

Польша отменила пособия на детей для неработающих украинцев

Ранее, в начале мая, сообщалось, что из Польши было депортировано свыше двухсот иностранных граждан. В период с 27 апреля по 3 мая, согласно решениям об обязательной репатриации, страну покинуло около 210 иностранцев.

Татьяна Миссуми
