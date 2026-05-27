Энергодар остался без связи из-за украинского удара по объекту инфраструктуры

В Энергодаре Запорожской области жители временно лишились услуг связи, так как ночной удар ВСУ пришёлся по объекту инфраструктуры. Об этом рассказал мэр города Максим Пухов в «Максе». Помимо прочего, целями стали энергетика и административные здания.

«В том числе удар был нанесён по одному из ключевых пунктов управления интернет-провайдеров, из-за чего у нас с вами с нуля часов и по сегодняшний день на нормальной основе не восстановлено ни интернет-вещание, ни сотовая связь», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре минувшей ночью зафиксировали атаки FPV-дронов и сбросы с тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга». Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, кровли жилых домов и городские коммуникации.