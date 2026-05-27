27 мая, 16:03

Как с Фолклендами: В Британии на политика накинулись из-за старых комментариев о Крыме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

В Британии один из политиков выбился из мейнстрима и поддержал воссоединение Крыма с Россией. Речь идёт о кандидате от правой партии Reform UK на довыборах в палату общин по избирательному округу Мейкерфилд Роберте Кеньоне. Резонансные высказывания нашлись в его старых комментариях. Находкой делится газета The Telegraph.

«Я полностью согласен: Россия имеет полное право поступать так, как она поступила, как и мы в случае с Фолклендскими островами», — написал Кеньон, комментируя присоединение Крыма к РФ.

Чиновник так ответил пользователю, который назвал возвращение Крыма «демократией в действии». Министр по оборонным закупкам Британии Люк Поллард тут же обвинил Кеньона в поддержке Москвы и агитации за «тезисы Кремля».

Ранее Великобритания и Франция выступили против инициативы о фиксированных тратах стран НАТО на военную поддержку Украины в размере 0,25% ВВП. Аналогичную позицию заняли Испания, Италия и Канада. При этом часть стран альянса инициативу поддержала, однако их перечень не уточняется.

Татьяна Миссуми
