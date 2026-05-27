Криптоблогера Битмаму арестовали по делу о незаконной банковской деятельности

Замоскворецкий суд Москвы арестовал криптоблогера Валерию Федякину (известную как Битмама) по новому уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом ТАСС сообщил участник процесса. Ранее она уже получила семь лет колонии за мошенничество.

Федякиной предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» второй части 172-й статьи Уголовного кодекса. Речь идёт о проведении банковских операций без лицензии организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Максимальное наказание по этой статье — ещё семь лет лишения свободы плюс штраф до миллиона рублей. Ранее по тому же делу под стражу отправили бизнесмена Гагика Гулакяна.

