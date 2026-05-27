Депутат Европарламента Любош Блага заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский не может всерьёз рассчитывать на безнаказанность при нанесении ударов по гражданским объектам на территории России. Так он прокомментировал ситуацию после трагедии в Старобельске.

«Зеленский и его кураторы не могут всерьёз рассчитывать на то, что будут долгое время безнаказанно наносить удары по гражданским объектам в России, делая вид, будто на самом деле это не война всего коллективного Запада против России», — сказал политик в интервью RT.

Блага отметил, что Москва решила принять жёсткие ответные меры, и выразил надежду, что это подтолкнёт западных политиков к дипломатии и поиску мирного решения конфликта.

Ранее Госдума приняла обращение к ООН, национальным парламентам и международным парламентским организациям после атаки ВСУ на Старобельск — документ опубликован в электронной базе нижней палаты. Депутаты призвали осудить действия Киева.