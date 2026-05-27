Российский военный самолёт нарушил границу из-за грозы, утверждает МО Финляндии

Финское оборонное ведомство утверждает, что российский военный летательный аппарат якобы нарушил воздушные границы страны, уклоняясь от грозы. При этом никаких подтверждающих фактов приведено не было.

«Российский военный самолёт, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии при уклонении от грозы в Финском заливе у Порккалы 27 мая», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава министерства Антти Хяккянен заявил, что начато расследование предполагаемого инцидента. В Минобороны России неоднократно указывали, что отечественные лётчики совершают полёты в строгом соответствии с международными нормами над нейтральными водами, не пересекая чужие трассы и не допуская опасного сближения с иностранными судами.

Ранее Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил дрон ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не разрешал использовать своё воздушное пространство.