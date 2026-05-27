Новый зоопарк появится в Приморском районе Петербурга
Гиппопотам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JulieStar
В Приморском районе Санкт-Петербурга намерены открыть новый зоопарк, который не заменит уже существующий в городе, а только дополнит его. Проект включает и современное общественное пространство, рассказали в пресс-службе городского комитета по инвестициям.
«Это масштабный проект, который соответствует целям развития Петербурга как мегаполиса XXI века и позволит создать современное культурное, досуговое и просветительское пространство», — гооврится в тексте.
Зоопарк создаст комфортные условия для тех животных, которым требуется больше места. Существующий сейчас в Петербурге зоопарк был основан в 1865 году и расширить его не представляется возможным.
